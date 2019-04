Görlitzer Landrat: Bund muss dringend handeln in Sachen Wolf

02.04.2019, 07:41 Uhr | dpa

Der Görlitzer Landrat Bernd Lange (CDU) sieht mit Blick auf die wachsende Zahl von Wölfen in der Region nun die Bundesregierung in der Pflicht. Bei den Menschen, die in der Nähe der Raubtiere lebten, wachse das Unverständnis angesichts der Tatenlosigkeit der Politik. "Jedes politische Nichthandeln nährt Populismus und Radikalismus", sagte der CDU-Politiker. Die Wolfspopulation im Norden des Landkreises sei mittlerweile dichter als von Experten für möglich gehalten. Das aber werde ignoriert und die Uneinigkeit innerhalb der Bundesregierung blockiere Bundesartenschutzgesetz und EU-Verordnung. "Dabei geht es nicht um Totalabschuss, sondern um eine Regulierung."