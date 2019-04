Sangerhausen

Museum zeigt bildkünstlerischen Nachlass von Einar Schleef

02.04.2019, 07:44 Uhr | dpa

Ein Porträt von Einar Schleef in der Dauerausstellung im Stadtmuseum in Sangerhausen. Foto: Sebastian Willnow (Quelle: dpa)

Als Regisseur, Bühnenbildner und Autor sorgte Einar Schleef (1944-2001) für Aufsehen. Doch gemalt hat er auch: Rund 7100 Zeichnungen und Gemälde umfasst sein bildkünstlerischer Nachlass, den das Kunstmuseum Moritzburg in Halle nach 15 Jahren nun wissenschaftlich aufgearbeitet hat, wie Direktor Thomas Bauer-Friedrich sagte. Zum 75. Geburtstag des Künstlers soll dieser Bilderbestand den Angaben zufolge ab Juni über das Onlineportal museum-digital erstmals einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden.

Parallel zu der Veröffentlichung via Internet zeigt die Moritzburg ab 30. Mai eine Ausstellung mit rund 120 Werken Schleefs (bis 11. August). Unter dem Motto "Ohne Titel [EINAR SCHLEEF]" wolle das Museum einen neuen Blick auf den Künstler ermöglichen, sagte Bauer-Friedrich. Bislang sei nur ein Teil seiner Bilder öffentlich gezeigt worden. Dazu gehörte 2008 eine Ausstellung mit 250 Zeichnungen und 90 Gemälden in einem ehemaligen Kaufhaus in Halle, die laut Veranstalter rund 11 000 Menschen sahen. In Schleefs Geburtsstadt Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) erinnert eine multimediale Dauerschau an den Künstler.