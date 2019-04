Berlin

Brand in Wohnung in Berlin-Nikolassee

02.04.2019, 09:09 Uhr | dpa

In der Nacht zu Dienstag ist die Berliner Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand nach Nikolassee ausgerückt. In einer Wohnung im ersten Stock eines dreigeschossigen Wohnhauses hat es in einem Zimmer gebrannt, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Bei dem Brand in der Wasgenstraße wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Die Brandursache war noch unklar.