Werl

Polizeihund findet Einbrecher in Bettkasten

02.04.2019, 09:26 Uhr | dpa

Dieses Versteck war nicht besonders ausgeschlafen: Die Polizei in Werl (Kreis Soest) hat einen Einbrecher in einem Bettkasten gefunden. Diensthund Peppa hatte seine Witterung im Schlafzimmer aufgenommen. Laut Polizei waren die Beamten in der Nacht zu Dienstag zu der Wohnung gerufen worden, weil ein Nachbar den Einbrecher beim Einsteigen durch ein kaputtes Fenster beobachtet hatte. Die Polizisten sahen schon von draußen den Schein einer Taschenlampe, riefen Verstärkung - samt Hund Peppa. Die Spürnase durchsuchte die Wohnung, schlug im Schlafzimmer an.

Die Beamten öffneten laut Bericht den Bettkasten und entdeckten dort den Täter. "Dieser zog nach dem Motto: "Lasst mich in Ruhe!" den Deckel wieder zu", so die Polizei in der Mitteilung. Der 35-Jährige ohne festen Wohnsitz behauptete demnach, er habe nur in der Wohnung übernachten wollen. Da gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag, wurde er festgenommen. Am Dienstag sollte er einem Haftrichter vorgeführt werden.