Ingolstadt

FC Ingolstadt trennt sich von Trainer Keller

02.04.2019, 10:53 Uhr | dpa

Der stark abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat sich sieben Spieltage vor dem Saisonende "mit sofortiger Wirkung" von Trainer Jens Keller getrennt. Auch dessen Assistent Thomas Stickroth muss den Verein verlassen. Anlass für die Entscheidung sei die fünfte Pflichtspielniederlage nacheinander am Sonntag im direkten Abstiegsduell gegen den SV Sandhausen gewesen, wie der FCI am Dienstag mitteilte. Keller war nach Stefan Leitl und Alexander Nouri schon der dritte FCI-Trainer in der laufenden Saison. Zur Nachfolge machte der frühere Bundesligist noch keine Angaben. Der FCI hat bereits fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16.