Barsbüttel

Landwirtschaftskammer feiert Beginn der Spargelsaison

02.04.2019, 12:11 Uhr | dpa

Schleswig-Holstein ist in die Spargelsaison gestartet. Die Präsidentin der Landwirtschaftskammer Ute Volquardsen feierte am Dienstag in Barsbüttel (Kreis Stormarn) den offiziellen Erntebeginn. Durch den frühen Start verlängert sich die Spargelsaison in Schleswig-Holstein um fast zwei Wochen im Vergleich zum Vorjahr, sagte Kammersprecherin Daniela Rixen. Derzeit ernten jedoch erst einige wenige Betriebe. Das Gros der Spargelbauern wird die Hofläden und Stände erst Mitte April öffnen. Am 24. Juni werden die letzten Stangen gestochen, der "Johanni" gilt seit Beginn des 19. Jahrhunderts als Ende der Saison.