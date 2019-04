Kiel

Schleswig-Holstein muss mit weniger EU-Millionen rechnen

02.04.2019, 12:14 Uhr | dpa

Schleswig-Holstein wird in den kommenden Jahren weniger Geld von der Europäischen Union bekommen. Das machten am Dienstag EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Kiel deutlich. Oetttinger verwies darauf, dass durch den Brexit mit Großbritannien ein großer Netto-Beitragszahler der EU wegfalle. In der Finanzplanung von 2014 bis Ende 2020 erhält Schleswig-Holstein insgesamt 850 Millionen Euro. Wie viel der neue Finanzrahmen von 2021 bis Ende 2027 für Schleswig-Holstein vorsehen werde, sei noch offen, sagte Oettinger. Deutschland werde in der nächsten EU-Haushaltsperiode knapp 21 Prozent weniger Geld aus den Strukturfonds der EU bekommen.

Die Mittel für die einzelnen Bundesländer müssten in den nächsten Monaten noch ausgehandelt werden. Strukturstarke Länder wie Bayern würden weniger gefördert als strukturschwache. "Wir akzeptieren Mittelkürzungen", sagte Günther. Aber ähnlich wie ostdeutsche Länder habe auch Schleswig-Holstein strukturschwache Regionen, die besonders gefördert werden müssten. "Wir wollen daher so viel wie möglich rausholen", sagte Günther. Er werde, so lange noch nichts entschieden sei, "keine Hausnummer nennen", welche Summe statt der 850 Millionen Euro Schleswig-Holstein in der Förderperiode 2021 bis 2027 erwarte.