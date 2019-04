Hamburg

Ohnsorg-Theater zeigt "Dat Füerschipp" von Siegfried Lenz

02.04.2019, 13:36 Uhr | dpa

Nach der Uraufführung von "Der Mann im Strom" bringt das Hamburger Ohnsorg-Theater Siegfried Lenz' Erzählung "Dat Füerschipp" ("Das Feuerschiff") auf die Bühne. "Auch in der kommenden Saison wollen wir unsere Linie von Klassikern, Uraufführungen und neuen Stücken fortsetzen", sagte Intendant Michael Lang am Dienstag in Hamburg. Neben bekannten Klassikern wie "En Mann mit Charakter" mit Heidi Mahler in der Hauptrolle stehen auch Komödien wie "Extrawurst" von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob und "Willkamen - Willkommen" von Lutz Hübner und Sarah Nemitz auf dem Programm.

"Wir müssen einen guten Spagat finden zwischen unserem Stammpublikum und den Menschen, die wir neu hinzugewinnen möchten", sagte Lang. Deshalb gibt es neben reinen plattdeutschen Stücken auch zweisprachige Inszenierungen auf Hoch- und Plattdeutsch. In der vergangenen Saison besuchten rund 128 000 Menschen das niederdeutsche Theater, die Auslastung lag bei 71,2 Prozent.