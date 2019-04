Sassnitz

Umstände unklar: Tote Frau an Steilküste auf Rügen geborgen

02.04.2019, 13:36 Uhr | dpa

An der Steilküste der Insel Rügen ist eine tote Frau gefunden worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Stralsund sagte, sind die Identität der Frau und die Umstände noch unklar. Bundespolizisten hätten den leblosen Körper von einem Schiff aus per Wärmebildkamera entdeckt. Nach erstem Untersuchungen sei die Frau abgestürzt und in etwa 30 Metern Höhe an der sogenannten Viktoria-Sicht bei Sassnitz hängengeblieben. Eine Hubschrauberbesatzung habe die Tote geborgen. Weitere Details seien noch nicht bekannt. An der Steilküste war es in der Vergangenheit immer wieder zu tödlichen Unfällen gekommen.