Waren (Müritz)

Söldner für "Müritz-Saga" gesucht

02.04.2019, 13:41 Uhr | dpa

Die mittelalterliche Müritz-Saga in Waren startet an diesem Samstag mit einem Casting in die Saison 2019. Gesucht werden Laiendarsteller von 14 bis 99 Jahren für das neue Stück "Ratsherr, Rächer und Rebell", wie Intendant Nils Düwell am Dienstag mitteilte. In diesem Jahr seien vor allem Männerrollen zu besetzen. Interessenten sollten zuverlässig und "spielwütig" sein.

Das Freilufttheater läuft in dieser Saison vom 22. Juni bis 24. August mittwochs bis sonntags auf der Freilichtbühne am Tiefwarensee. Die Müritz-Saga spielt um den Dreißigjährigen Krieg in Mecklenburg. Bei der 13. Folge im Jahr 2018 gab es einen Rekord mit mehr als 20 000 Besuchern.