Schwerin

62-jähriger Schweriner gesteht Missbrauch seiner Großnichte

02.04.2019, 13:56 Uhr | dpa

Ein 62-jähriger Mann aus Schwerin hat vor dem Landgericht den wiederholten sexuellen Missbrauch seiner Großnichte gestanden. Zu Prozessbeginn am Dienstag räumte er ein, sich zwischen 2016 und 2018 zwölf Mal an dem Mädchen vergangen zu haben. Es war zu Beginn der Übergriffe neun Jahre alt. Das Kind hatte sich im November vergangenen Jahres einem Schulsozialarbeiter anvertraut. Dem Angeklagten droht eine Haftstrafe von bis zu fünfeinhalb Jahren. Darauf hatten sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung im Fall eines Geständnisses verständigt. Die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung werden für den Nachmittag erwartet. Das Urteil wird voraussichtlich am Donnerstag verkündet.