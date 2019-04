Schwerin

Zwei Drittel bescheinigen Landesregierung gute Arbeit

02.04.2019, 13:58 Uhr | dpa

Die Bürger in Mecklenburg-Vorpommern sehen die Entwicklung ihres Heimatlandes positiv und sind mehrheitlich auch mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden. In einer von der Regierung in Auftrag gegebenen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa sagten 92 Prozent der Befragten, dass es sich heute gut oder sehr gut in Mecklenburg-Vorpommern leben lasse. Zur Halbzeit der Wahlperiode bescheinigten 65 Prozent der Landesregierung eine "eher gute" Arbeit. Am besten wurden die Leistungen in den Bereich Tourismus, Umwelt- und Naturschutz sowie Kinder- und Familienfreundlichkeit beurteilt.

"Fast zwei Drittel Zustimmung, das ist ein gutes Ergebnis für die Landesregierung. Wir freuen uns sehr, dass wir insbesondere im Kita-Bereich einen deutlichen Zuwachs haben", kommentierte Regierungssprecher Andreas Timm die Ergebnisse der Umfrage, für die 1000 repräsentativ ausgewählte Bürger interviewt worden sind. Als wichtigste landespolitische Aufgaben wurden gute Schulen, die Schaffung weiterer Arbeitsplätze und der Ausbau der digitalen Infrastruktur genannt.