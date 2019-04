Hamburg

Elternräte der Stadtteilschulen kritisieren Schulbehörde

02.04.2019, 14:00 Uhr | dpa

In der Auseinandersetzung um angebliche linksextreme Umtriebe an der Ida Ehre Schule hat die Gemeinschaft der Elternräte Hamburger Stadtteilschulen (GEST) die Schulbehörde kritisiert. Mit ihrem Einschreiten habe die Schulaufsicht den von der AfD erhobenen Vorwürfen "voreilig Folge geleistet, ohne diese in einem abwägenden Austausch mit der Schulgemeinschaft der Ida Ehre Schule zu prüfen", heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Erklärung der GEST. "Das verstößt gegen das Neutralitätsgebot."

Basierend auf vorgeblichen Informationen des AfD-Meldeportals und ausgehend von einer Kleinen Anfrage der Partei werde das gesellschaftliche Engagement der Schulgemeinschaft der Ida Ehre Schule und der Hamburger Schulen fortgesetzt angegriffen. Es sei aber "genau diesem vorbildlichen Engagement zu verdanken", dass Schüler sich selbstbestimmt auseinandersetzen. Der Vorstand der GEST habe der Ida Ehre Schule seine Solidarität ausgesprochen und seine Unterstützung angeboten, sagte GEST-Vorstand Torsten Schütt.

Nach der Kleinen Anfrage, in der die AfD unter anderem auf Aufkleber der linksextremen "Antifa Altona Ost" im Oberstufengebäude der Ida Ehre Schule aufmerksam gemacht hatte, war die Schulaufsicht noch in den Frühjahrsferien eingeschritten und hatte die Sticker entfernen lassen. Laut Schulleitung waren die Aufkleber im Rahmen eines Oberstufenprojekts angebracht worden.

Schulsenator Ties Rabe (SPD) hatte die Darstellung der Schule am Wochenende gegenüber dem "Hamburger Abendblatt" infrage gestellt, zugleich aber betont, dass es an der Schule keine linksradikale Unterwanderung gebe. Dennoch rechtfertigte er das Vorgehen der Schulaufsicht, da man "eindeutige Verstöße gegen die Neutralitätspflicht" nicht ignorieren könne. "Neutral heißt neutral und nicht halblinks-neutral oder halbrechts-neutral."