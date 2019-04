Budenheim

Weniger Gewinn für die Sparkassen in Rheinland-Pfalz

02.04.2019, 14:19 Uhr | dpa

Ein Sparkassenlogo hängt an der Fassade einer Filiale. Foto: Arne Bänsch/Archivbild (Quelle: dpa)

Vor allem wegen der weiter niedrigen Zinsen haben die Sparkassen in Rheinland-Pfalz einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Unter dem Strich stand 2018 ein Jahresüberschuss von 102,5 Millionen Euro, wie der Sparkassenverband am Dienstag in Budenheim bei Mainz mitteilte. Das waren fünf Prozent weniger als im Jahr zuvor. Zwar entwickelte sich das Kundengeschäft positiv, dafür sank der Zinsüberschuss um drei Prozent auf 1,0 Milliarden Euro.

Die Sparkassen seien wegen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, weiter zunehmender regulatorischer Anforderungen, des sich verschärfenden Wettbewerbs und der nötigen Investitionen in die Digitalisierung stark gefordert, sagte die Präsidentin des Verbandes, Beate Läsch-Weber. Vor diesem Hintergrund sei das Ergebnis durchaus zufriedenstellend

Die gute Konjunktur in Rheinland-Pfalz stärkte dem Verband zufolge das Kreditgeschäft. Der Gesamtbestand an Kundenkrediten wuchs demnach im vergangenen Jahr um 3,3 Prozent auf fast 45 Milliarden Euro. Bei den Privatkunden stieg der Kreditbestand um 3,4 Prozent auf 22,0 Milliarden Euro. Ein Treiber waren hier vor allem Wohnungsbaukredite. Der Bestand an Krediten im Firmenkundengeschäft kletterte um 5,2 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro.