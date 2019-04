Erfurt

Tiefensee rechnet mit harten Einschnitten bei EU-Geldern

02.04.2019, 15:10 Uhr | dpa

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) rechnet ab dem Jahr 2021 mit harten Einschnitten bei EU-Fördergeldern für den Freistaat. Man müsse daher die Förderprogramme neu justieren und das Geld auf die Schwerpunkte lenken, die für Thüringen besonders wichtig seien, sagte Tiefensee am Dienstag in Erfurt. Eine besondere Rolle würden dabei die Themen Innovation, Forschung, Umweltschutz und Stadtentwicklung spielen.

Tiefensee gab am Dienstag einen Überblick über die Nutzung von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (Efre). Demnach erhält der Freistaat rund 1,165 Milliarden Euro aus dem Fonds - in der aktuellen Förderperiode, die seit 2014 läuft. Rechnet man die Kofinanzierung hinzu, kann das Land auf rund 1,5 Milliarden Euro zurückgreifen. "Wahrscheinlich bekommt Efre nach jetzigem Stand rund 20 Prozent weniger als in der laufenden Förderperiode", sagte Tiefensee. Nach Angaben seines Ministeriums würde dies für Thüringen einen Rückgang von mindestens 230 Millionen Euro in der nächsten Förderperiode bedeuten.