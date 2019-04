Dresden

Politik und Wirtschaft besiegeln Pakt für duale Ausbildung

02.04.2019, 15:29 Uhr | dpa

Politik und Wirtschaft wollen gemeinsam die duale Ausbildung in Sachsen stärken. Eine entsprechende Erklärung wurde am Dienstag in der Staatskanzlei in Dresden unterzeichnet. Gerade die Fachkräfte mit beruflicher Ausbildung spielten eine wesentliche Rolle für den Wohlstand im Land, so Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Die bisherige Erfolgsgeschichte in Industrie und Handwerk müsse fortgeschrieben, die Ausbildung von Fachkräften gesichert werden. Neben Kretschmer gehörten auch Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und Vertreter aus Industrie und Handwerk zu den Unterzeichnern des Pakts. Der soll unter anderem die Oberschule als "Talentschmiede" für die Wirtschaft stärken sowie eine frühe Berufsorientierung an Oberschulen und auch an Gymnasien ermöglichen.