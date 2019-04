Hamburg

Leitfaden für Umgang mit kranken Kita-Kindern

02.04.2019, 15:29 Uhr | dpa

Die Gesundheitsbehörde hat einen Leitfaden zum Umgang mit Infektionskrankheiten in Kindertagesstätten vorgelegt. Der Leitfaden solle Fachkräften in Kitas Sicherheit geben und Verlässlichkeit für Eltern schaffen, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Dienstag. "Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigte, die sich in Hamburg für einen Kita-Besuch ihres Kindes entscheiden, vertrauen in die gute Betreuungs- und Bildungsqualität der Einrichtung sowie in einen sicheren Umgang mit Infektionskrankheiten."

In dem Leitfaden geht es unter anderem um Risikoabwägungen hinsichtlich einer Ansteckungsgefahr für andere Kinder und das Personal sowie den Ausschluss kranker Kinder vom Kita-Besuch. Außerdem zeigt eine Tabelle die gängigen Infektionskrankheiten, die in Kindertagesstätten auftreten können, in welchen Ausnahmefällen ein ärztliches Attest nötig ist und wann ein Kind nach einer Erkrankung wieder in die Kita darf.