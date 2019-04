Bremen

Baumann: Polizeikosten kein Thema bei Kruse-Verlängerung

02.04.2019, 15:34 Uhr | dpa

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat klargestellt, dass die mögliche Beteiligung an Polizeikosten keine Auswirkungen auf die Vertragsgespräche mit Kapitän Max Kruse haben wird. "Das Thema hat keinen unmittelbaren Einfluss auf Max und seine Vertragsverlängerung", sagte der frühere Profi am Dienstag und widersprach damit Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald.

Hesse-Grunewald hatte in einem NDR-Interview gesagt, "man muss sehen, ob wir vielleicht mit Max Kruse nicht verlängern, damit wir diese Kosten bezahlen können." Baumann sprach von einer "überspitzten Darstellung" seines Geschäftsführerkollegen im Zusammenhang mit dem auslaufenden Vertrag des Werder-Stars. "Auch um darauf aufmerksam zu machen. Es ist in Bremen in der Politik noch nicht angekommen, dass das Urteil auf uns sehr starke finanzielle Auswirkungen hat."

Zudem kritisierte Baumann den Bremer Innensenator Ulrich Mäurer. "Das Szenario, das er entwirft, dass Werder Bremen nicht betroffen sein wird, ist nicht korrekt. Dass wir an den Kosten beteiligt werden, ist sehr wahrscheinlich", betonte der 43-Jährige und sprach von einem "Wettbewerbsnachteil". Der Verein rechne mit rund zwei Millionen Euro Zusatzkosten pro Jahr.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte am Freitag entschieden, dass Bundesliga-Clubs grundsätzlich an den zusätzlichen Kosten bei Hochrisikospielen beteiligt werden können. Die entsprechende Klage des Landes Bremen richtete sich zwar gegen die Deutsche Fußball Liga. Die DFL hatte aber bereits angekündigt, die entsprechenden Kosten an Werder weiterzureichen.