Rheinböllen

Lastwagen erfasst Radfahrerin: Frau schwer verletzt

02.04.2019, 15:37 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist in Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) von einem Lastwagen überrollt und schwer verletzt worden. Die Frau wollte am Dienstag in eine Straße abbiegen und wurde dabei von einem Lkw mit einem 56-Jährigen am Steuer übersehen, wie die Polizei in Simmern mitteilte. Die Frau kam ins Krankenhaus. Ihr Alter war zunächst nicht bekannt. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun nach dem genauen Unfallhergang.