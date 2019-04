Weimar

Neue Außenanlage vor UNESCO-Weltkulturerbe

02.04.2019, 15:37 Uhr | dpa

Nach mehr als einem Jahr Bauzeit ist sie nun offiziell eröffnet: In der neu gestalteten Außenanlage des Van-de-Velde-Ensembles der Bauhaus Universität in Weimar sollen die Studierenden Pause machen können. Mit der Gestaltung sei ein Spagat zwischen Moderne und Historie gelungen, sagte Thüringens Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft, Birgit Keller (Linke), zur Einweihung am Dienstag in Weimar. "Die neue Freifläche fügt sich in den historischen Gebäudekomplex und wahrt dabei den Anspruch an ein lebendiges Universitätsleben."

Der Umbau des zentralen Platzes vor dem unter UNESCO-Welterbe-Schutz stehenden Ensemble aus Van-de-Velde-Bau und dem auch nach Plänen van de Veldes errichteten heutigen Uni-Hauptgebäude kostete nach Ministeriumsangaben etwa 2,78 Millionen Euro. Vom Bund kamen dafür 450 000 Euro.

Mit der Eröffnung starteten auch die Jubiläums-Festwochen anlässlich "100 Jahre Bauhaus". Im gesamten Stadtraum gibt es ein umfangreiches Programm zum Geburtstag der vor 100 Jahren in Weimar von Walter Gropius gegründeten Schule für Kunst, Architektur und Design. Gründungsort war 1919 das Hauptgebäude der heutigen Uni, das 1904 bis 1911 nach Plänen Henry van de Veldes errichtet worden war. Der belgische Künstler van de Velde (1863-1957) gilt als Wegbereiter des Bauhauses und der Moderne in Thüringen.