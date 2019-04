Idar-Oberstein

Polizist stürzt bei Verfolgungsjagd: Schwer verletzt

02.04.2019, 16:43 Uhr | dpa

Bei der Verfolgung eines Verdächtigen ist ein Polizist in Idar-Oberstein eine acht Meter hohe Mauer hinabgestürzt. Der Beamte sei dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde er geborgen. Der Flüchtende wurde bald darauf von anderen Polizisten festgenommen, ein Einbruch konnte ihm jedoch nicht nachgewiesen werden. Die Beamten waren in der Nacht zum Dienstag über einen Einbruch in eine Wohnung im Stadtteil Idar informiert worden. Als dort Polizeistreifen eintrafen, lief ein Mann davon.