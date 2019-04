Bad Segeberg

Masernkontrollen an Schulen: drei Abiturienten betroffen

02.04.2019, 16:51 Uhr | dpa

Drei Abiturienten der Dahlmannschule in Bad Segeberg sind am Dienstag wegen fehlendes Masern-Impfschutzes von der schriftlichen Abiturprüfung ausgeschlossen worden. Sie müssten jetzt am 8. Mai ihre Klausuren nachschreiben, sagte der Sprecher des Bildungsministeriums, Thomas Schunck. Insgesamt dürfen jetzt 21 Schüler und sechs Lehrer wegen ihres unklaren Impfstatus die Dahlmannschule nicht betreten, wie Schunck sagte. Dort war am Freitag ein Schüler an Masern erkrankt.

An der Theodor-Storm-Schule hat das Gesundheitsamt am Dienstag erstmals die Impfausweise der Schüler kontrolliert. Von 241 Schülern der Grundschule durften nach Angaben des Bildungsministeriums 21 die Schule wegen fehlender Nachweise nicht betreten, 37 Schüler waren gar nicht erst zum Unterricht gekommen.

Noch bis zum Beginn der Osterferien am Mittwoch will das Gesundheitsamt an den beiden Segeberger Schulen die Impfausweise von Schülern und Lehrern kontrollieren. Um eine Ausbreitung der hochansteckenden Krankheit zu verhindern, appellierte die Behörde an die Bürger, sich gegebenenfalls impfen zu lassen.