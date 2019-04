Mordkommission sucht in Wilkau-Haßlau erneut Babyleiche

02.04.2019, 16:56 Uhr | dpa

Zehn Monate nach der Verurteilung am Landgericht Zwickau wegen Totschlags an ihrem Neugeborenen steht eine Frau unter dem Verdacht einer weiteren Kindstötung. Die Mordkommission in Zwickau hat deshalb ihre Ermittlungen gegen die 34-Jährige intensiviert. Am Dienstag durchsuchten Kriminalisten, Kriminaltechniker und rund 50 Beamte der Bereitschaftspolizei ein Areal in Wilkau-Haßlau nach einer weiteren Babyleiche. Trotz des Einsatzes von Leichenspürhunden sei die Suche erfolglos geblieben, teilte die Polizei mit.

In dem Gebiet im Ortsteil Culitzsch war am 1. Juli 2017 bereits die Leiche eines anderen Säuglings gefunden worden. Den toten Jungen hatte die Deutsche in eine Mülltüte eingewickelt und auf einer Wiese abgelegt, wo er zehn Monate später bei Mäharbeiten entdeckt worden war. Die genaue Todesursache konnte nicht mehr festgestellt werden.

Das Landgericht Zwickau hatte die 34-Jährige wegen Totschlags durch Unterlassen zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte vor gut einem Monat die Revision der Frau als unbegründet abgewiesen.

Die Kindergärtnerin hatte zum Tatzeitpunkt drei Kinder im eigenen Haushalt. Während des Prozesses kam heraus, dass sie 2014 anonym ein viertes Kind zur Welt gebracht und zur Adoption freigegeben hatte. Das Gericht ging außerdem davon aus, dass es im April 2015 noch ein Kind gegeben hat, nach dessen Leiche die Polizei nun sucht. "Ein möglicher Ablageort des ebenfalls tot vermuteten Babys ist der Bereich, wo auch 2017 die Babyleiche gefunden wurde", hieß es.