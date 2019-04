Frankfurt am Main

"Gesammelt und geraubt": Aufarbeitung des NS-Kunsthandels

02.04.2019, 17:00 Uhr | dpa

In den 1920er Jahren waren Frankfurt und Umgebung eine pulsierende Region mit einem florierenden Kunsthandel. Die Machtergreifung der Nazis setzte 1933 dieser Blütezeit ein jähes Ende. Die Juden mussten ihr Vermögen unter Druck verkaufen. Ihre Kunstgegenstände wurden beschlagnahmt. Unter dem Titel "Gesammelt, gehandelt, geraubt" haben 16 Forscher nun dieses dunkle Kapitel in einem Buch aufgearbeitet. Der am Dienstag vorgestellte Band wurde von Evelyn Brockhoff und Franziska Kiermeier vom Frankfurter Institut für Stadtgeschichte herausgegeben.

Als bedeutendster Kunstsammler der Region der damaligen Zeit wird der (jüdische) Offenbacher Lederfabrikant Robert von Hirsch porträtiert. Als "Profiteur par excellence" wird ein württembergischer Restaurator genannt. Als Sachverständiger war dieser bei mehreren Institutionen für die Begutachtung des Kunstbesitzes jüdischer Sammler zuständig. Er habe sich dabei krimineller Geschäftspraktiken bedient, um sich zu bereichern und der Konkurrenz zu schaden.

Ausführlich beleuchtet wird im Band die Erwerbungen einiger ausgewählter Museen zwischen 1933 und 1945. Sie komplettierten mit dem Ankauf von Kunstwerken aus jüdischem Eigentum oder mit "Rettungsaktionen" von in ihren Besitz gebrachten Objekten ihre Sammlungen. Museumsdirektoren und Kustoden stellten sich zur Verfügung, um als Sachverständige Raub- und Beutekunst zu bewerten. Frankfurt hatte 1933 den prozentual größten Anteil jüdischer Bevölkerung unter den deutschen Großstädten.