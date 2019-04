Flensburg

Zwei Wochen Pause für SG-Handballer Rasmus Lauge

02.04.2019, 20:24 Uhr | dpa

Der deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt muss mindestens zwei Wochen lang auf seinen Spielmacher Rasmus Lauge verzichten. Der dänische Weltmeister hat sich einen Bandanriss im Bereich des rechten Ellenbogens zugezogen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erlitt Lauge die Verletzung bereits bei der 23:24-Niederlage in Magdeburg am vergangenen Donnerstag. Am Sonntag führte der 27-Jährige den Bundesliga-Tabellenführer noch zum 30:20 über den weißrussischen Champion HC Brest und in das Viertelfinale der Champions League.

"Rasmus hat sich voll und ganz für unsere Mannschaft geopfert", sagte SG-Trainer Maik Machulla: "Solch eine Verletzung kommt natürlich nie günstig, aber ich hoffe doch, dass er bis zu unserem nächsten Spiel soweit wieder einsatzfähig ist."

Ihr nächstes Pflichtspiel bestreiten die Flensburger am 18. April gegen den VfL Gummersbach. Auf die anstehenden Spiels mit der dänischen Nationalmannschaft wird Lauge verzichten.