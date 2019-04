Paderborn

HSV erstmals seit zehn Jahren wieder im Pokal-Halbfinale

02.04.2019, 20:34 Uhr | dpa

Der Hamburger SV hat erstmals seit zehn Jahren wieder das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Pierre-Michel Lasogga erzielte im Duell zweier Fußball-Zweitligisten beim SC Paderborn am Dienstag beide Treffer zum 2:0 (0:0). Die Ostwestfalen verpassten es damit erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Runde der besten Vier einzuziehen. 2009 scheiterte der HSV im Semifinale am späteren Cup-Gewinner Werder Bremen.

Auch in diesem Jahr ist ein Halbfinale gegen den Nord-Rivalen möglich. Werder spielt am Mittwoch sein Viertelfinale bei Schalke 04. In den weiteren Viertelfinal-Begegnungen stehen sich am Dienstag noch der FC Augsburg und RB Leipzig gegenüber. Am Mittwoch erwartet dann der FC Bayern München mit dem 1. FC Heidenheim einen weiteren Zweitligisten. Die Halbfinal-Spiele werden am 23./24. April ausgetragen, das Finale steigt am 25. Mai in Berlin.