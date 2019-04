Braunschweig

Verdacht auf Beleidigung: DFB ermittelt gegen Kessel

02.04.2019, 21:06 Uhr | dpa

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ermittelt gegen Benjamin Kessel vom Drittligisten Eintracht Braunschweig. Kessel soll am vergangenen Samstag Kodjovi Koussou vom TSV 1860 München beim 1:1 beleidigt haben. Das Ermittlungsverfahren wurden demnach wegen des Verdachts auf "krass sportwidriges Verhaltens in der Form eines unsportlichen Verhaltens" eingeleitet. Das teilte der DFB am Dienstag mit. Schiedsrichter Eric Müller (Bremen) hatte den Vorfall nicht wahrgenommen. Kessel soll sich nun zeitnah äußern.