Augsburg

2:1 in Augsburg: RB Leipzig erstmals im Pokal-Halbfinale

02.04.2019, 23:53 Uhr | dpa

RB Leipzig ist erstmals in der Vereinsgeschichte ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen. Die Sachsen siegten am Dienstag beim Bundesliga-Kontrahenten FC Augsburg mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung. Marcel Halstenberg erzielte Sekunden vor Ende der Verlängerung vor 25 263 Zuschauern den RB-Siegtreffer per Handelfmeter. In der regulären Spielzeit hatte Alfred Finnbogason (90.+4) den Führungstreffer von Leipzigs Timo Werner (74.) ausgeglichen. Wer die letzte Hürde auf dem Weg in das Finale am 25. Mai in Berlin sein wird, erfahren die Leipziger bei der Auslosung am Sonntag.