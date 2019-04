Kassel

Mitarbeiterinnen gefilmt: Zahnarzt kämpft um Zulassung

03.04.2019, 01:45 Uhr | dpa

Vor dem Bundessozialgericht in Kassel kämpft ein Zahnarzt aus Thüringen heute um seine Zulassung. Der Mediziner hatte Angestellte in seiner Praxis jahrelang in der Umkleide und beim Duschen gefilmt. Deshalb hatte ihm der Zulassungsausschuss, ein Gremium aus Medizinern und Krankenkassen, die Erlaubnis entzogen, Kassenpatienten zu behandeln. Dagegen wehrt er sich (Az.: B 6 KA 4/18 R).

Für das Vergehen war der Zahnarzt 2013 zwar zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Das Urteil gegen den damals 52-Jährigen wurde aber nicht rechtskräftig: In zweiter Instanz stellte das Landgericht Gera das Verfahren ein - die Mitarbeiterinnen hatten nach Zahlung von Geld in arbeitsgerichtlichen Verfahren ihre Strafanträge zurückgenommen. Das Urteil könne daher keine Grundlage für eine Entziehung der Zulassung sein, argumentiert der Zahnarzt.