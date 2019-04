Bremen

Bremen: Viertelfinale des DFB-Pokals beim FC Schalke 04

03.04.2019, 02:21 Uhr | dpa

Werder Bremen will mit einem Sieg beim FC Schalke 04 heute um 20.45 Uhr zum 22. Mal in der Clubgeschichte ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen. Der Tabellensechste der Fußball-Bundesliga geht nach zuletzt drei Liga-Siegen als Favorit in die Viertelfinal-Begegnung beim abstiegsbedrohten Ruhrpott-Club. Zudem gewannen die Hanseaten die Liga-Spiele in der Saison mit 2:0 in Gelsenkirchen und Anfang März 4:2 im Bremer Weserstadion. Personell muss Trainer Florian Kohfeldt auf Philipp Bargfrede und Offensivspieler Fin Bartels verzichten.