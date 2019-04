Mainz

"Speedmarathon": Polizei blitzt heute in Rheinland-Pfalz

03.04.2019, 03:08 Uhr | dpa

Bei einer Kontrolle nimmt die rheinland-pfälzische Polizei heute Raser und Temposünder ins Visier. Ab Mitternacht soll für den europaweiten "Speedmarathon" an Autobahnen, Landstraßen oder Kindergärten im Land geblitzt werden, wie eine Sprecherin des europäischen Netzwerks der Verkehrspolizeien (TISPOL) sagte.

TISPOL koordiniert die 24-stündige Aktion europaweit. Einen örtlichen Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz gibt es nach TISPOL-Angaben nicht. In und um Mainz sollen insgesamt neun Blitzer aufgestellt werden. Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligt sich demnach mit drei Kontrollen.

Mit der Aktion sollen Verkehrsteilnehmer dafür sensibilisiert werden, den Fuß vom Gas zu nehmen und sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten. In Deutschland beteiligen sich neben Rheinland-Pfalz die Bundesländer Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen am "Speedmarathon".