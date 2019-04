Mannheim

Sattelzug rammt Fahrbahnteiler auf A6: Ein Verletzter

03.04.2019, 06:17 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 nahe Viernheim im Kreis Bergstraße ist der Fahrer eines Sattelzugs verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lenkte der Mann das Gespann am Dienstagabend ungebremst auf einen Fahrbahnteiler. Er war zunächst bewusstlos, musste von der Feuerwehr befreit werden und kam in ein Krankenhaus. Die A6 in Richtung Norden war zeitweise voll gesperrt. Die Bergung des Sattelzugs dauerte am Mittwoch in den frühen Morgenstunden an.