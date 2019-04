Offenbach am Main

Ungemütliches Wetter an Rhein, Mosel und Saar

03.04.2019, 08:19 Uhr | dpa

Nachdem der Mittwoch in Teilen von Rheinland-Pfalz und des Saarlands mit gewittrigen Regenschauern gestartet ist, bleibt es ungemütlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach muss im Laufe des Tages besonders im Osten von Rheinland-Pfalz weiterhin mit einzelnen Gewittern und Windböen von bis zu 60 Stundenkilometern gerechnet werden. Nach Angaben der Meteorologen klettern die Temperaturen in beiden Bundesländern auf maximal zwölf Grad. In der Nacht zum Donnerstag muss oberhalb von 600 bis 700 Meter mit leichtem Frost und Temperaturen von -1 Grad gerechnet werden. Teils droht nach DWD-Angaben Glätte.

Am Donnerstag sollen die Temperaturen meist zwischen sechs und neun Grad liegen. Dazu gibt es immer wieder Regenschauer. Am Freitag soll es wieder freundlicher, trockener und etwas wärmer werden. Gebietsweise könnten milde 13 Grad herrschen, sagte ein DWD-Sprecher in Offenbach.