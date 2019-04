Bad Blankenburg

Nach Streit mit Mutter: Sechsjähriger reißt mit Roller aus

03.04.2019, 09:35 Uhr | dpa

Nach einem Streit mit seiner Mutter ist ein Sechsjähriger in Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) von Zuhause ausgerissen. Ein Mann entdeckte den Jungen mit seinem Roller am frühen Dienstagabend an einer Bundesstraße am Ortseingang, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann hielt den Jungen auf und alarmierte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Sechsjährige zu Verwandten wollte.

Die Eltern des Jungen wurden informiert und holten ihren Sohn ab. "Der Streit wurde noch vor Ort unter Tränen der Mutter und des Sechsjährigen beigelegt", hieß es in einer Mitteilung der Polizei.