Dannstadt-Schauernheim

Unbekannte sprengen Geldautomat in Dannstadt-Schauernheim

03.04.2019, 09:37 Uhr | dpa

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) gesprengt. Verletzt wurde bei der Sprengung in einem Bankgebäude niemand, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Behörde habe eine Fahndung eingeleitet, Beamte der Kriminalpolizei werteten Spuren aus. Unklar war zunächst, ob die Täter Geld erbeuteten. Das Gebäude sei beschädigt worden, hieß es. Die Höhe des Schadens war zunächst aber noch unklar.