Hannover

Altenpfleger verdienen schlechter als Krankenpfleger

03.04.2019, 11:24 Uhr | dpa

Beschäftigte in der Altenpflege verdienen in Niedersachsen im Durchschnitt 735 Euro weniger als in der Krankenpflege. Dieses Gehaltsgefüge müsse als Skandal betrachtet werden, sagte Martin Dichter, Vorsitzender des Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest, am Mittwoch. Ziel müsse sein, die Vergütung für die Pflegeberufe mindestens auf das Niveau des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst zu heben.

In Niedersachsen müssen Altenpflegende laut DBfK mit 2543 Euro auskommen. Im Bundesschnitt verdienen sie 2744 Euro monatlich und damit auch immer noch 593 Euro weniger als Gesundheits- und Krankenpflegende.

Dem Verbandschef zufolge suchen viele Pflegende aufgrund der miserablen Vergütung für sich persönlich einen Ausweg im Ausland, in der Freiberuflichkeit oder in der Leiharbeit. "Wenn es uns nicht gelingt, Pflegefachpersonen angemessen zu bezahlen, werden wir niemanden für diese anspruchsvolle und gesellschaftlich zwingend notwendige Arbeit gewinnen können", mahnte er.

Bis zum Jahr 2030 werden nach einer Prognose des Sozialministeriums allein in der Altenpflege zwischen 21 000 und 52 000 Mitarbeiter fehlen. Ende März hatte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) angeregt, in einem neuen Pflegegesetz die Investitionsförderungen an die Zahlung von Tariflöhne zu koppeln. In der Debatte ging es vor allem um den Konflikt zwischen Pflegeanbietern und Sozialkassen um eine angemessene Bezahlung von Pflegekräften.