Wildeck

Toter Mann bei Brand in Einfamilienhaus gefunden

03.04.2019, 11:30 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im osthessischen Wildeck ist ein Toter gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um den 74 Jahre alten, alleinlebenden Hauseigentümer. Die Identifizierung dauere noch an, berichtete die Polizei am Mittwoch in Fulda. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann bei dem Feuer in der Nacht zum Mittwoch ums Leben kam. Hinweise auf eine Straftat lägen zwar nicht vor. Es werde in Kürze aber noch eine vorschriftsmäßige Untersuchung des Leichnams erfolgen, wie ein Polizeisprecher sagte. Wann das Ergebnis der Obduktion vorliegt, war zunächst unklar.

Nach Polizeiangaben wurde eine Nachbarin in der Nacht durch einen Knall auf das Feuer aufmerksam. Vermutlich habe es sich dabei um zerberstende Fensterscheiben gehandelt. Die Zeugin alarmierte die Einsatzkräfte. Bei den Löscharbeiten fand die Feuerwehr dann die Leiche. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Sachschaden liegt den Angaben zufolge bei mehr als 100 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.