Miesbach

Anwälte: Weniger als ein Jahr für Ex-Landrat

03.04.2019, 14:18 Uhr | dpa

Der einstige Miesbacher CSU-Landrat Jakob Kreidl in einem Sitzungssaal des Landgericht München II. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Prozess um die Miesbacher Sparkassen-Affäre haben die Anwälte für den ehemaligen CSU-Landrat und Verwaltungsratschef Jakob Kreidl eine Strafe von unter einem Jahr verlangt. Über Jahrzehnte hatte die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee Reisen, Einladungen und Geschenke mitfinanziert - nicht jeder habe diese Praxis in veränderten Zeiten sofort als Unrecht gesehen, argumentierte Anwalt Klaus Leipold am Mittwoch vor dem Landgericht München II. Kreidls Handeln sei an der Grenze zur Fahrlässigkeit gewesen.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den ehemaligen Politiker ein Jahr und vier Monate verlangt. Sie wirft Kreidl und dem früheren Sparkassenvorstandschef Georg Bromme sowie einem dritten Angeklagten Untreue sowie Vorteilsgewährung beziehungsweise Vorteilsnahme vor.