Hamburg

Thomas Hengelbrock kommt mit Balthasar-Neumann-Ensemble

03.04.2019, 14:19 Uhr | dpa

Thomas Hengelbrock, von 2011 bis 2018 Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, kehrt nach Hamburg zurück. Sein Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble verstärken ab der Saison 2019/20 mit einer Konzertreihe in der Laeiszhalle ihre Präsenz in der Hansestadt, teilte die Hamburger Kulturbehörde am Mittwoch mit. Neben Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble werde auch die Akademie Balthasar Neumann einen organisatorischen Schwerpunkt in Hamburg aufbauen. Die Stadt sowie die Mäzene Claus-G. und Annegret Budelmann fördern die Arbeit des Ensembles mit je 150 000 Euro.

"Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble sowie ihr Gründer und künstlerischer Leiter Thomas Hengelbrock stehen für höchste musikalische Qualität und zählen zurecht zu den besten ihrer Art weltweit", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Hengelbrock ergänzte: "Ich freue mich sehr, ab der nächsten Saison wieder regelmäßig Konzerte in Hamburg zu dirigieren! In unseren Reihen führe ich mit meinem Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble Werke vom Barock bis zur Romantik auf, jeweils auf dem historisch angemessenen Instrumentarium und in spannenden Programmkonstellationen."

Hengelbrock (60) hatte den Balthasar-Neumann-Chor 1991 in Freiburg gegründet, 1995 folgte das Balthasar-Neumann-Ensemble. Am 11. Januar 2017 dirigierte er das Eröffnungskonzert der Elbphilharmonie. Ende 2017 hatte er seinen Vertrag zum Sommer 2018 vorzeitig beendet.