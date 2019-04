Wolfsburg

Klaus leidet mit Ex-Club Hannover 96: "Tut schon weh"

03.04.2019, 14:25 Uhr | dpa

Fußball-Profi Felix Klaus vom Bundesligisten VfL Wolfsburg leidet mit seinem vor dem Abstieg stehenden Ex-Verein Hannover 96. "Das tut schon weh", sagte der Offensivspieler vor dem Niedersachsen-Duell des VfL am Samstag gegen 96 in einer Presserunde. "Man guckt sich die Spiele an und leidet mit, dass so wenig geht."

Trotz der prekären Lage mit Tabellenplatz 18 wird es im Spiel des Europa-League-Anwärters gegen 96 am Samstag keine Geschenke geben. "Wenn ich auf dem Platz stehe, dann denke ich nicht daran, was der Gegner macht, da willst du ihn einfach schlagen", sagte Klaus. "Für uns geht es auch um viel. Wir wollen nach Europa und brauchen die drei Punkte genauso."

Lediglich auf einen möglichen Torjubel will er verzichten. "Ich finde, das gehört sich einfach nicht. Ich hatte drei schöne Jahre bei 96", betonte der Ex-Freiburger. Klaus wechselte im vergangenen Sommer für drei Millionen Euro aus Hannover nach Wolfsburg. Nach einer langwierigen Bauchmuskel-Verletzung kam der 26-Jährige erst in der Rückrunde beim Tabellenachten zum Einsatz.