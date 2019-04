Landau in der Pfalz

Stadtrat für Zusammenführung der Hochschulen "auf Augenhöhe"

03.04.2019, 14:40 Uhr | dpa

In der Diskussion um die geplante Neuordnung der Hochschulen in Rheinland-Pfalz spricht sich der Rat der Stadt Landau für eine Fusion von Landau und Kaiserslautern "auf Augenhöhe" aus. Die beiden Standorte sollten gleichberechtigt und als Neugründung zusammengeführt werden, teilte die Stadt Landau am Mittwoch mit. Der Universitätsstandort Landau dürfe nicht in den Strukturen der TU Kaiserslautern "aufgehen", und auch der Name "Landau" sollte im Namen der neu zu gründenden Universität erhalten bleiben, hieß es.

Zudem sollten sich die Hochschulen in Landau und Kaiserslautern zunächst über die Rahmenbedingungen eines Zusammenschlusses einig werden, bevor von Landesseite ein entsprechendes Gesetz verabschiedet werde. Der Rat der Stadt Landau stehe der beschlossenen Zusammenführung des Standorts Landau der Universität Koblenz-Landau mit der TU Kaiserslautern grundsätzlich offen gegenüber, betonte das Gremium. Der Wissenschaftsstandort Landau dürfte aber nicht benachteiligt und die Gesamtentwicklung in Landau nicht beeinträchtigt werden.

Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) hatte von wenigen Tagen eine intensive Beteiligung der Universitäten zugesagt. Anforderungen und Rahmenbedingungen der Umstrukturierung würden in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam mit den Universitäten erarbeitet, hieß es.