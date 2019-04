Hamburg

HSV-Sportvorstand Becker: Halbfinal-Wunsch ein Heimspiel

03.04.2019, 15:44 Uhr | dpa

Sportvorstand Ralf Becker wünscht sich für das Halbfinale im DFB-Pokal ein Heimspiel für seinen Hamburger SV. "Wenn wir gemeinsam vor ausverkauftem Volksparkstadion ein Halbfinale bestreiten können, wäre ich zufrieden", sagte er am Mittwoch. Einen Tag zuvor hatte der Tabellenzweite der 2. Fußball-Bundesliga beim Ligakonkurrenten SC Paderborn mit 2:0 gewonnen und war erstmals seit zehn Jahren in die Vorschlussrunde des Cup-Wettbewerbs eingezogen.

Insgesamt steht der HSV zum 15. Mal im Halbfinale. Der Gegner wird am kommenden Sonntag in Dortmund in der ARD-"Sportschau" ausgelost. Die Spiele sind für den 23. und 24. April terminiert.

Für die Hamburger ist aber erst einmal der Zweitliga-Alltag wieder wichtig. Becker, der den an einer Virusinfektion laborierenden Trainer Hannes Wolf am Mittwoch vor den Medien vertrat, hofft dabei, den Schwung aus dem Pokalspiel in Paderborn mitzunehmen. "Ich finde, es war ein ausgeglichenes Spiel. Wichtig war für uns, dass wir die Mentalität auf den Platz bringen und zeigen, dass wir alles dafür tun", sagte er.

Am Montag (20.30 Uhr/Sky) trifft der HSV auf den SC Magdeburg. "Wir hatten die Situation nach guten Spielen jetzt schon mehrmals, aber natürlich wollen wir die Power mitnehmen und gegen Magdeburg nachlegen", meinte der Sportvorstand. "Die Mannschaft muss am Montag alles abrufen und reinlegen. Das wird unsere Aufgabe sein."

Nach dem enttäuschenden 2:3 gegen Darmstadt vor zweieinhalb Wochen und dem 0:0 in Bochum am vergangenen Samstag stehen die Hanseaten im Aufstiegsrennen unter Druck.