32 begründete Fälle von Ärztefehlern im Jahr 2018

03.04.2019, 17:23 Uhr | dpa

Ein Arzt hält ein Stethoskop in der Hand. Foto: Patrick Seeger/Archiv (Quelle: dpa)

Die Schlichtungsstelle der Ärztekammer hat im vergangenen Jahr in 32 angezeigten Fällen begründete Ansprüche der Patienten festgestellt. Dies waren 18 Prozent aller Fälle, in denen Schadensersatzansprüche gestellt wurden, teilte die Ärztekammer MV am Mittwoch mit. 2017 habe dieser Anteil bei 19 Prozent gelegen. 2018 seien insgesamt 178 Fällen bearbeitet worden, 2017 waren dies noch 243. Die häufigsten Ursachen, die zur Anrufung der Schlichtungsstelle führten, waren Knieschäden, gefolgt von Schulter- und Oberarmfrakturen sowie gebrochene Oberschenkelknochen.

Wie der Präsident der Landesärztekammer, Andreas Crusius, sagte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Patienten durch einen Behandlungsfehler zu Schaden kommen, extrem gering und liegt im Promillebereich.