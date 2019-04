Bornhagen

Ermittlungen gegen Künstler nach Mahnmal-Aktion gegen Höcke

03.04.2019, 17:28 Uhr | dpa

Eineinhalb Jahre nach einer Aktion des Künstlerkollektivs "Zentrum für politische Schönheit" im Wohnort von AfD-Landeschef Björn Höcke ermittelt die Staatsanwaltschaft Gera weiter gegen den Gründer der Gruppe. Es gehe um den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung, sagte ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage. Hintergrund ist die Nachbildung des Berliner Holocaust-Mahnmals, die die Gruppe in Nachbarschaft von Höckes Wohnhaus im thüringischen Bornhagen (Eichsfeld) im November 2017 aufgestellt hatte und damit für viel Aufsehen sorgte. Es werde geprüft, ob die Gruppe den Politiker im Zuge der Aktion ausgespäht habe - was das Künstlerkollektiv im Zusammenhang mit der Aktion selbst mitgeteilt hatte.

Die Staatsanwaltschaft Gera ist Schwerpunktstaatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität in Thüringen. Sie ermittelt dann, wenn es um den möglichen Zusammenschluss von Verdächtigen zu Straftaten geht. Das betreffe nicht nur schwere Straftaten, sagte der Sprecher. Aus einer aktuellen Antwort des Thüringer Justizministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken geht hervor, dass das Verfahren in Gera bereits seit November 2017 läuft.

Ein weiteres wegen der Denkmal-Aktion der Künstlergruppe geführtes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mühlhausen wegen Nötigung wurde bereits vor längerer Zeit eingestellt. Es habe keine Nötigung vorgelegen, sagte ein Sprecher am Mittwoch.