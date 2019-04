Wiesbaden

Umweltministerin sagt Waldbesitzern Unterstützung zu

03.04.2019, 18:28 Uhr | dpa

Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) hat den Waldbesitzern in Hessen zugesichert, sie bei der Gründung eigenständiger Holzverkaufsorganisationen zu unterstützen. "Wir wollen die Holzvermarktung in Hessen unter Beachtung der kartellrechtlichen Vorgaben zukunftsfähig aufstellen", sagte die Ministerin am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden bei der Präsentation eines entsprechenden Gesetzentwurfes. Der Landesbetrieb Hessenforst werde dabei allen Waldbesitzern auch künftig als Partner zur Verfügung stehen. Hessen halte am Einheitsforstamt fest.

Um eine mögliche Verzerrung des Wettbewerbs zu verhindern, zieht sich der Landesbetrieb künftig aus der Holzvermarktung in Kommunal- und Privatwäldern zurück, die größer als 100 Hektar sind. Hintergrund ist eine Forderung des Bundeskartellamtes dazu. Die Umweltministerin kündigte an, dass das Land die neuen Holzvermarktungsorganisationen beim Aufbau mit einer dreijährigen Anschubfinanzierung unterstützen werde. Dazu werde derzeit eine Förderrichtlinie erarbeitet.

Die hessischen Gemeinden mit Waldeigentum über 100 Hektar, die derzeit ihr Holz noch unter Mitwirkung von Hessenforst vermarkten, werden dies nach Angaben von Hinz voraussichtlich ab dem Jahr 2021 in eigener Regie tun. In Regionen mit hohen Anteilen an Körperschaftswald hätten die Bemühungen zu einer selbstständigen Holzvermarktung bereits begonnen. Dort könne der Holzverkauf bis Ende des Jahres über Hessenforst erfolgen.

Die Opposition signalisierte teils Zustimmung zu dem Gesetzentwurf. Es wurden aber längere Übergangsfristen bei der Holzvermarktung für Kommunen gefordert.