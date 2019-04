Erfurt

Diebe erbeuten 135 Uhren im Wert von 24 000 Euro

03.04.2019, 18:57 Uhr | dpa

Unbekannte haben 135 teure Uhren aus einem Logistikzentrum in Erfurt gestohlen. Die Uhren wurden zwischen dem 18. März und dem 2. April aus einem gesicherten Lager in Erfurt Süd entwendet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ob es sich bei dem Diebstahl um einen Einbruch handelte, konnte die Polizei nicht bestätigen. Der Wert der Uhren wird auf 24 000 Euro geschätzt.