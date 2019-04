Hannover

NordLB legt Bilanz vor: Hinweise auf Neuausrichtung erwartet

04.04.2019, 01:46 Uhr | dpa

Die Norddeutsche Landesbank NordLB in der Morgendämmerung. Foto: Julian Stratenschulte/Archivbild (Quelle: dpa)

Die angeschlagene Norddeutsche Landesbank (NordLB) legt heute ihre Geschäftszahlen vor. Mit Spannung wird erwartet, ob sie sich auch detailliert zu ihrer Neuausrichtung äußert. Am Vortag hatten ihre Träger der Bankenaufsicht in Frankfurt/Main ihr neues Geschäftsmodell präsentiert. Die NordLB hatte wegen des schwierigen Geschäfts bei der Schiffsfinanzierung Milliardenverluste verzeichnet und braucht - auch wegen höherer Anforderungen der Bankenaufsicht - 3,5 Milliarden Euro. Sie soll sich künftig verstärkt aufs Firmenkundengeschäft, die Immobilienfinanzierung und das Agrarbanking sowie - in Abgrenzung zu den Sparkassen - das Privatkundengeschäft konzentrieren.