Frankfurt am Main

Bahn sieht sich bei S-Bahnstation Gateway Gardens im Plan

04.04.2019, 05:53 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn will wie geplant zum Fahrplanwechsel im kommenden Dezember die neue S-Bahn-Station Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen eröffnen. "Wir sind im Plan", sagte Bahnsprecher Thomas Bischoff in Frankfurt. Die rund 300 Millionen Euro teure Verbindung soll den neuen Frankfurter Stadtteil, in dem sich Hotels und Firmen niedergelassen haben, besser an den öffentlichen Verkehr anschließen.

Derzeit wird von Frankfurt-Stadion eine neue vier Kilometer lange Trasse gebaut, allein die Hälfte davon verläuft in Tunneln. Die geplanten Kosten wurden von der Bahn offiziell mit 260 Millionen Euro beziffert. Es wird jedoch letztlich von Gesamtkosten von mehr als 300 Millionen Euro ausgegangen. Zuschüsse kommen von Bund, Land und Stadt Frankfurt.

Gateway Gardens erhält eine unterirdische S-Bahn-Station. Nach der Eröffnung der neuen Station wird sich der Weg vom Frankfurter Hauptbahnhof zum Flughafen um drei Minuten verlängern.