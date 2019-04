Dresden

Verkehrsminister Dulig für mehr Lkw-Parkplätze an Autobahnen

04.04.2019, 06:59 Uhr | dpa

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) fordert bundesweit zusätzliche Parkplätze für Lastwagen an Autobahnen. Auf der Verkehrsministerkonferenz in Saarbrücken am Donnerstag und Freitag will er einen entsprechenden Beschlussvorschlag einbringen.

Nachts auf der Autobahn abgestellte Lkw stellten ein Sicherheitsrisiko für alle Verkehrsteilnehmer dar, sagte Dulig auf dpa-Anfrage. Seit 2010 seien bundesweit 15 000 neue Stellplätze entstanden. Allerdings würden die damals aufgestellten Prognosen zur Entwicklung des Güterverkehrs inzwischen weit übertroffen. Es sei daher notwendig, dass der Bund analog zu Pendler-Parkplätzen auch an Autobahnzubringern Raststätten bauen lässt.

Dulig fordert dafür entsprechende Förderprogramme. Außerdem sollen bereits vorhandene Autohöfe ausgebaut werden. "Ansonsten werden wir überrollt von der neuen Dynamik im Transitverkehr." Der SPD-Politiker rechnet mit der Unterstützung seiner Amtskollegen für den Vorstoß. Die Länder hätten ein großes Interesse an der Umsetzung der Pläne.

Der Freistaat Sachsen sei als Nachbarland von Polen und Tschechien besonders vom Transitverkehr betroffen, stellte Dulig fest. Aktuell fehlen nach Einschätzung des Verkehrsministers allein in Sachsen 600 Lkw-Stellplätze, 320 davon befänden sich bereits in "konkreter Planung".