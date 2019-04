Fürth

Dynamo Dresden will in Fürth erneut punkten

04.04.2019, 07:02 Uhr | dpa

Nach dem Sieg im Sachsen-Derby gegen Erzgebirge Aue will Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden auch im Nachholspiel bei Greuther Fürth drei Punkte holen. "Da wartet eine gute Mannschaft auf uns, das wird nicht leicht", sagte Trainer Cristian Fiél vor der Partie am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky). "Trotzdem fahren wir mit einem guten Gefühl da hin. Es war wichtig für die Jungs, das Spiel in Aue zu gewinnen und zu spüren, dass sie es noch können."

Und das müssen sie im Frankenland auch unter Beweis stellen. Derzeit rangiert Dynamo mit 31 Zählern noch auf Rang 14, hat sieben Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang. Zwei Punkte davor, auf Rang zwölf, ist Fürth platziert. Allerdings hat Dynamo bei sechs Anläufen im Sportpark Ronhof nur einmal Punkte mitgenommen, im April 2005. Seitdem gab es dort für sie nichts mehr zu holen.

Für Fürths Trainer Stefan Leitl ist das jedoch kein Freifahrtschein. Die SG Dynamo habe an Stabilität gewonnen und positive Ergebnisse erzielt. "Es ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die ihre Grundordnung etwas verändert hat." Über seine eigene Elf sagte er: "Wir werden eine gute Mannschaft auf den Platz bringen, die alles abruft, was uns in der Vergangenheit stark gemacht hat."

"Fürth bringt als Mannschaft viel Qualität mit und ist mit guten Einzelspielern besetzt", gab Fiél das Kompliment zurück. "Sie laufen gut an und haben viel Qualität am Ball", erklärte Dynamos 39 Jahre alter Coach und warnte zugleich: "Nur weil wir jetzt unser erstes Spiel gewonnen haben, starten wir in Fürth nicht mit 1:0."

Zumal die Dresdner Verletzungssorgen haben: Kapitän Marco Hartmann (Sehnenriss im Oberschenkel), Brian Hamalainen (Rückenprobleme) und Patrick Ebert (muskuläre Probleme) können nicht auflaufen. Auch Fürth hat Probleme: Mittelfeldakteur Tobias Mohr, der nach seinem Innenbandriss im Knie kurz vor dem Comeback stand, verletzte sich nun am Innenmeniskus. Auch hinter den Einsätzen der angeschlagenen oder verletzten Julian Green, Sebastian Ernst und Maximilian Wittek stehen noch Fragezeichen.